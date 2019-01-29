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Костромичам не выплатили зарплату на 6,9 млн рублей

Экономика

В отношении недобросовестных работодателей возбуждено 10 уголовных дел

Кострома, 29 января 2019, 21:20 — REGNUM  В Костромской области 8 организаций задолжали заработную плату своим сотрудникам, сообщает областная прокуратура. С начала 2019 года прокуроры провели 49 проверок соблюдения трудового законодательства.

В отношении нарушителей было возбуждено 10 уголовных дел, внесено 10 представлений, направлено 153 иска и заявления о взыскании задолженности по заработной плате в размере 6,9 миллиона рублей.

«По актам прокурорского реагирования 3 лица привлечены к административной ответственности, 1 — к дисциплинарной. 4 работодателя предостережены о недопустимости нарушений закона. Принятые меры прокурорского реагирования способствовали выплате работникам просроченной заработной платы в размере 1,7 миллионов рублей», — отмечают в областной прокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, что на апрель 2018 года частные компании Костромской области были должны своим сотрудникам 58 миллионов рублей. Зарплаты не были выплачены 1700 костромичам в 40 предприятиях региона.

Большинство компаний-должников работают в сфере строительства и ЖКХ и расположены в городе Костроме, Нейском и Красносельском районах. Областная прокуратура выписывает директорам компаний предписания, привлекает их к административной и уголовной ответственности. Так, в текущем году уже возбуждено 7 уголовных дел в отношении «самых злостных должников».

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Нарушения в сфере выплат заработной платы
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