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Министр экономики Италии подтвердил, что страна не покинет еврозону

Экономика

Италия хочет внести свой вклад в изменение Европы

Рим, 29 января 2019, 19:32 — REGNUM  Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа в своем выступлении в Вашингтоне во вторник, 29 января, подтвердил, что страна не собирается покидать ни Евросоюз, ни еврозону, передает информагентство ANSA.

Италия хочет внести свой вклад в изменение всей Европы к лучшему, пояснил Триа.

Высокий госдолг страны он назвал «наследием прошлого века» и отметил, что правительство намерено снижать его уровень, а ключевыми пунктами являются инвестиции и социальные программы.

В ближайшее время изменений в бюджет страны вносить не планируется, для этого нет никаких причин, сказал Триа.

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Экономика Италии
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