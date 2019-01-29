Удмуртия будет поставлять электродефибрилляторы в Саудовскую Аравию

Ижевск, , 19:04 — REGNUM Удмуртское предприятие ООО «Концерн «Аксион» и InsightMedicalSystems (Саудовская Аравия) подписали контракт о поставке медицинских изделий в рамках 44−1 международной выставки по медицине и фармацевтике ArabHealth 2019, которая проходит в Дубае. В открытии российского стенда принял участие глава региона Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Контракт предполагает поставку электродефибрилляторов в количестве 70 единиц пробной партии за первый год.

«Подписанные сегодня соглашения — новый шаг в развитии экспортного потенциала региона. Проявленный интерес свидетельствует о высоком качестве российской продукции, а также стабильном интересе со стороны зарубежных партнеров», — отметил Бречалов и добавил, что рассчитывает на долгосрочное сотрудничество.

В рамках объединенного стенда посетителям выставки представили свои технологии и продукцию 23 российские компании, предлагающие решения в области физиотерапии, кардиологии, онкологии, фитнес-диагностики и спортивной медицины, а также парафармацевтики. Вниманию посетителей предложено новейшее оборудование для реанимации и мониторинга пациентов, восстановительной медицины, системы лучевой диагностики и многое другое.

ООО «Концерн «Аксион» образовано в 1999 году. Входит в структуру холдинговой компании АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» и специализируется на производстве, реализации гражданской продукции — медицинской техники, товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения. В настоящее время предприятие производит и реализует медицинскую технику по следующим направлениям: функциональная диагностика, реанимация, неонатология, физиотерапия и хирургия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале января удмуртская компания «МИЛКОМ» попал в перечень российских предприятий, получивших право поставлять молочную продукцию в Китай.

В конце декабря прошлого года СПК «Луч» поставило первую партию короткого льноволокна в КНР. Объем партии составил около 100 тонн. Глава минсельхоза республики Ольга Абрамова отмечала, что Китай готов закупать в больших объемах как длинное, так и короткое льноволокно.