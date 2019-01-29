На границе Киргизии с Узбекистаном появятся логистические центры

Бишкек, , 19:02 — REGNUM Близ границы Киргизии с Узбекистаном планируется построить несколько логистических центров, которые позволят облегчить торговлю и нарастить товарооборот между странами. Об этом сегодня, 29 января, на пресс-конференции заявил посол Узбекистана Комил Рашидов.

По его словам, основу экспорта узбекских товаров в Киргизию составляют текстиль, овощи, минералы, а также изделия из пластмассы и автомобильная техника. В свою очередь, киргизская сторона импортирует в Узбекистан стройматериалы, электроэнергию, молочную продукцию и некоторые виды сельхозтоваров.

Также узбекский дипломат сообщил о том, что сейчас в Ошской области Киргизии работают два киргизско-узбекских совместных предприятия, занимающихся производством стиральных машин и пластиковых окон.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, взаимный товарооборот между Киргизией и Узбекистаном в 2018 году достиг $481 млн (свыше 31,7 млрд рублей), что на $227,3 млн (около 15 млрд рублей) или на 89,8% больше показателя 2017 года.

Отметим, что при этом удельный вес Киргизии во внешнеторговом обороте Узбекистана составил в минувшем году лишь 1,4%.