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В 2018 году значительно вырос товарооборот Монголии и Белоруссии

Экономика

Среди приоритетов взаимодействия особе внимание уделяется сельскому хозяйству

Улан-Батор, 29 января 2019, 18:51 — REGNUM  В прошедшем 2018 году значительно, на 22%, вырос объем двусторонней торговли между Белоруссией и Монголией, сообщает 29 января Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя генерального директора белорусского отделения ТПП Татьяны Дубовой, сделанное в ходе бизнес-встречи в Улан-Баторе.

Партнерство белорусских и китайских предприятий и предпринимателей планируется продолжить и расширить. Кроме того, участники форума рассмотрели вопросы расширения связей в конкретных сферах экономики, прежде в его в сельском хозяйстве.

Сообщается, что мероприятие было организовано совместными усилиями торгово-промышленных палат (ТПП) Монголии и Белоруссии.

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Экономика Монголии
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