На Уолл-стрит «полный штиль» — основные индексы открылись без изменений

Нью-Йорк, США, , 18:51 — REGNUM Фондовый рынок США открылся практически без изменений — все основные индексы остались на уровне вчерашнего закрытия Уолл-стрит, 29 января передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones снизился на 8,6 пункта (0,04%), до 24 519,62 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,04 пункта (0,04%), до 2644,89 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,81 пункта (0,03%), до 7087,49 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января фондовый рынок США понес значительные потери в результате обрушения акций Caterpillar и Nvidia.

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