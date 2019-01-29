Вторник, 29 Января 2019 года
18:57:29 МСК

На Уолл-стрит «полный штиль» — основные индексы открылись без изменений

Экономика

28 января фондовый рынок США понес значительные потери из-за Caterpillar и Nvidia

На Уолл-стрит «полный штиль» — основные индексы открылись без изменений
RMajouji
Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 29 января 2019, 18:51 — REGNUM  Фондовый рынок США открылся практически без изменений — все основные индексы остались на уровне вчерашнего закрытия Уолл-стрит, 29 января передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones снизился на 8,6 пункта (0,04%), до 24 519,62 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,04 пункта (0,04%), до 2644,89 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,81 пункта (0,03%), до 7087,49 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января фондовый рынок США понес значительные потери в результате обрушения акций Caterpillar и Nvidia.

Читайте также: Фондовый рынок США рухнул на 1,5% из-за Nvidia и Caterpillar

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить