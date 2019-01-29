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Конфликт властей США с Huawei продолжается

Экономика

Китайская сторона отвергает обвинения в нарушении американских законов

Конфликт властей США с Huawei продолжается
Kārlis Dambrāns
Huawei

Пекин, 29 января 2019, 18:24 — REGNUM  Высокотехнологичная компания Huawei Technoligies из КНР отвергает претензии и обвинения правительства США, сообщает 29 января Синьхуа.

Компания отрицает свое участие, а также вовлечение дочерних и прочих структур в преступления, нарушающие законодательство США, и другие действия, которые перечисляются в судебном иске против Huawei.

Напомним, что конфликт Huawei с американскими властями начался после задержания по американскому запросу властями Канады финансового директора китайской компании Мэн Ванчжоу, информация о котором появилась в начале декабре прошлого года.

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Китайско-американские отношения
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