В окрестностях Ашхабада и на востоке Туркмении запретили ловить рыбу

Ашхабад, , 18:16 — REGNUM Власти Туркмении ввели запрет на рыбалку в окрестностях столицы. Отлов рыбы может быть связан с уменьшением популяции рыбы в местных водохранилищах и озерах, пишет «Азатлык».

Также аналогичный запрет был введен на территории Лебапской области, расположенной на востоке страны.

Издание отмечает, что рыбалкой в Туркмении промышляют жители многих населенных пунктов, расположенных близ водоемов. Причиной тому служат экономические трудности и растущая безработица.

Из-за того, что рыбаки занимаются ловлей даже в период нереста, количество рыбы постоянно уменьшается. Также это происходит по причине того, что мальки попадают в арыки (небольшие оросительные канавы — Прим. ИА REGNUM ), а после перекрытия воды в них — погибают. Браконьерство тоже способствует сокращению популяции рыбы в стране.

Напомним, ранее туркменские власти уже вводили мораторий на отлов рыбы как в естественных, так и в искусственных водоемах Лебапской области — на период с 2013 по 2018 годы. Сделано это было для увеличения количества рыбы в местных озерах и водохранилищах. Аналогичные ограничения были введены и в других регионах Туркмении.

Отметим, что официальный Ашхабад неоднократно рапортовал о продовольственном изобилии установившемся в Туркмении. На этом фоне произошло снижение на 33,9% объемов импорта рыбы в страну.

В то же время правозащитники и международные организации утверждают, что в Туркмении регулярно возникает дефицит продуктов, и растут цены на них. Всё это приводит к значительному снижению качества жизни туркменистанцев.