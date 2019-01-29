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Верховный суд Украины разрешил арест активов «дочек» российских банков

Экономика

Олигарх Игорь Коломойский пытается компенсировать потерю своих крымских активов

Киев, 29 января 2019, 18:09 — REGNUM  Верховный суд Украины разрешил арест акций дочерних структур российских банков, находящихся в украинской юрисдикции. Сегодня, 29 января, Верховный суд отклонил апелляционные жалобы на арест акций «дочек» российских банков, сообщает пресс-служба суда.

«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество», — сказано в решении суда.

Таким образом, высшая инстанция отклонила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Киева об аресте активов украинских дочерних структур таких российских банков как ВТБ, Сбербанк и Проминвестбанк.

Ожидается, что полный текст решения Верховного суда Украины будет опубликован 1 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции украинских дочерних компаний российских банков были арестованы в сентябре 2018 года украинским судом. Истцами выступили сразу несколько компаний, бенефициаром которых является украинский олигарх Игорь Коломойский: «Аэробуд», «Приватофис», «Приватленд», «Крым Девелопмент».

Структуры Коломойского подали иск к российскому Минюсту в связи с национализацией крымских активов олигарха. Арбитражный суд Гааги принял решение в пользу украинского олигарха. Суд постановил, что Россия нарушила межправительственное соглашение от 1998 года о взаимной защите инвестиций.

Коломойский решил взыскивать присужденные ему компенсации путем экспроприации украинских дочерних структур российских банков.

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