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Три банка ОАЭ объявили о слиянии

Экономика

Новый банк будет третьим по величине в ОАЭ

Абу-Даби, 29 января 2019, 18:11 — REGNUM  Три крупных банка Объединенных Арабских Эмиратов объявили о слиянии, 29 января передает агентство Associated Press.

Согласно совместному заявлению Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank и Al Hilal Bank, в ближайшее время банки создадут единое финансовое учреждение с активами в $114 млрд.

Новый банк будет третьим по величине в ОАЭ. Два банка из трех — Abu Dhabi Commercial Bank и Al Hilal Bank — планируют объединить активы, однако сохранят коммерческое название.

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