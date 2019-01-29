Три банка ОАЭ объявили о слиянии

Абу-Даби, , 18:11 — REGNUM Три крупных банка Объединенных Арабских Эмиратов объявили о слиянии, 29 января передает агентство Associated Press.

Согласно совместному заявлению Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank и Al Hilal Bank, в ближайшее время банки создадут единое финансовое учреждение с активами в $114 млрд.

Новый банк будет третьим по величине в ОАЭ. Два банка из трех — Abu Dhabi Commercial Bank и Al Hilal Bank — планируют объединить активы, однако сохранят коммерческое название.

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