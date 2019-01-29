Ростовские власти вернули АТП-3 на маршруты

Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM Ростовские власти вернули АТП-3 на городские маршруты. Теперь перевозчик — компания «Транссервис» — будет обслуживать три маршрута.

«После длительного простоя предприятие победило на январском конкурсе и уже скоро выходит на такие маршруты, как №18 «Пл. К. Маркса — мкр Суворовский», №33 «Гл. Ж/Д. Вокзал — Верхний Темерник» и №81 «Сельмаш — мкр Суворовский», — отмечается в городском паблике «Ростов Главный».

ИА REGNUM сообщало, что войной за пассажиров обернулась транспортная реформа в Ростове-на-Дону. Так, на маршруты №94 и №96 компания «Транссервис» долгое время выпускалм свои автобусы, несмотря на то, что в конкурсе победил ижевский перевозчик «Ипопат-Юг».

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Напомним, 28 января департамент транспорта Ростова-на-Дону отреагировал на жалобы горожан на недостаток общественного транспорта в микрорайоне Суворовский. Количество единиц подвижного состава было решено увеличить. Обслуживать два из маршрутов и будет АТП-3.

«В связи с обращениями граждан, а также ухудшением погодных условий для сокращения интервала движения будет рассмотрен вопрос увеличения количества единиц выпускаемой техники по маршрутам №27, 10а, 1. По маршрутам №18 и 81 в целях увеличения провозной способности планируется увеличение класса подвижного состава», — говорится в ответе администрации.

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