Фонтаны и ливневки Нижнего Новгорода хотят отдать в концессию

Нижний Новгород, , 17:52 — REGNUM Пять комиссий гордумы Нижнего Новгорода поддержали администрацию города, которая предложила рассмотреть вопрос о внесении измененийв Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессионных соглашений. В частности, перечень могут пополнить нижегородские фонтаны и объекты ливневой канализации, сообщили ИА REGNUM в гордуме.

По словампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светланы Помпаевой, в адрес администрации Нижнего Новгорода в порядке частной инициативы поступило предложение от дочернего предприятия ОАО «Водоканал» — ООО «Городские инженерные системы». В связи с данным предложением перечень могут пополнить 540 объектов ливневой канализации и 23 фонтана. При этом она уточнила, что из 540 объектов муниципалитету принадлежат 410, в отношении остальных ведется работа — они освобождаются от прав третьих лиц. Балансовая стоимость объектов ливневой канализации — 1,517 млрд рублей. Из 23 фонтанов, администрации принадлежит только 15.

«Большинство депутатов, которые сегодня здесь присутствуют, понимают, что ливневая канализация находится в плачевном состоянии, и только на ее прочистку необходимо 10 млрд рублей. Поэтому предложенные объекты надо включать в этот перечень. Заключение концессионного соглашения входит в полномочия администрации. Поэтому я предлагаю депутатам проголосовать за включение предлагаемых объектов в этот перечень», — сказала депутат Ольга Балакина.

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Марк Фельдман подтвердил, что никаких средств на обслуживание фонтанов в бюджете не заложено.

«Я работал с дорожными предприятиями Канавинского района и знаю, что ливневой канализацией лет 20−25 никто не занимается вообще. Ситуация очень плачевна. На сегодняшний момент нет другого выхода, кроме как передать ее в концессию», — считает зампред гордумы Николай Сатаев.

Окончательное решение о перспективе передачи ливневой канализации и фонтанов в концессию примет дума Нижнего Новгорода на заседании 30 января.

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Как сообщал ранее ИА REGNUM, в сентябре прошлого года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил создать единую полноценную систему ливневой канализации в городе. Глава МКУ «Управление инженерной защиты» Алексей Ежков говорил, что на реализацию программы развития системы потребуется около 20 млрд рублей.

«Общая протяженность ливневых сетей в городе — 430 км. В среднем их износ составляет 90%. Основная проблема в том, что сети не объединены в единую общегородскую систему. На сегодняшний день у нас нет цельной системы ливневок. Для того, чтобы полностью решить эту проблему, необходимо разработать программу развития ливневых канализаций», — отмечал Ежков.

Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк высказал мнение, что один из выходов решения проблемы — заключение концессионного соглашения. Он анонсировал создание до конца года дочерней структуры, которая подаст заявку на участие в программе реновации системы ливневой канализации.

В целом на 2018 год в бюджете Нижнего Новгорода на ремонт и содержание существующей ливневой канализации было заложено 2 млн рублей, в то время как необходимые затраты оценивались в 168 млн. рублей.

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