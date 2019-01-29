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Банкноты в 500 евро выводятся из обращения

Экономика

Центробанки 17 государств еврозоны перестали печатать купюры в 500 евро

Банкноты в 500 евро выводятся из обращения
anaterate
500 евро

Рим, 29 января 2019, 17:51 — REGNUM  С 27 января 2019 года купюры достоинством 500 евро начали «выход на пенсию», передает Sky Tg24 во вторник, 29 января.

С этого дня центральные банки 17 из 19 государств еврозоны перестали печатать данные банкноты. В Германии и Австрии их перестанут печатать тремя месяцами позднее.

Власти ЕС не уверены в защищенности этих купюр и подозревают, что их хождение упрощает некоторые незаконные финансовые операции.

Купюры, уже находящиеся в обращении, смогут использоваться бессрочно, никаких ограничений на их хождение вводить не планируется. Банкноты в 500 евро составляют 2,4% количественного объема евровалюты и 20% стоимостного.

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Экономика Евросоюза
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