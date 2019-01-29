Банкноты в 500 евро выводятся из обращения

Рим, , 17:51 — REGNUM С 27 января 2019 года купюры достоинством 500 евро начали «выход на пенсию», передает Sky Tg24 во вторник, 29 января.

С этого дня центральные банки 17 из 19 государств еврозоны перестали печатать данные банкноты. В Германии и Австрии их перестанут печатать тремя месяцами позднее.

Власти ЕС не уверены в защищенности этих купюр и подозревают, что их хождение упрощает некоторые незаконные финансовые операции.

Купюры, уже находящиеся в обращении, смогут использоваться бессрочно, никаких ограничений на их хождение вводить не планируется. Банкноты в 500 евро составляют 2,4% количественного объема евровалюты и 20% стоимостного.