В Нижегородской области открылся цех по производству автокомпонентов

Балахна, Нижегородская область, , 17:41 — REGNUM 29 января в Балахне Нижегородской области полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Глеб Никитин приняли участие в торжественном открытии производственного корпуса по выпуску автокомпонентов и переоборудованию автомобилей и спецтехники ПКФ «Луидор». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В новом цеху создано 300 высокотехнологичных рабочих мест. Площадь корпуса — 8 тыс. квадратных метров. Здесь будут переоборудовать автобусы и спецтехнику, а также выпускать автокомпоненты — сиденья и мебель для автомобилей.

Никитин отметил, что открытие производства важно не только для Балахны, но и для всей Нижегородской области, поскольку техника быстро изнашивается, и ее нужно обновлять, чтобы обеспечить доступность здравоохранения и образования для нижегородцев.

«Особо отмечу, что этот новый корпус открывается не в столице региона, а в районном центре — в Балахне. Новые технологичные рабочие места и увеличение налоговых поступлений — это основа будущего нашей экономики. Важно, что здесь не только будут выпускаться новые модели и увеличиваться объемы производства, но и улучшаться условия жизни в конкретном регионе — это именно та задача, которую перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин в своем «майском» Указе», — подчеркнул Комаров.

По данным минпрома Нижегородской области, в поставках продукции ПКФ «Луидор» заинтересованы Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Армения. Расширение производства на предприятии позволит увеличить объемы производства и, как следствие, экспорта.

Директор компании «Луидор» Сергей Корнилов сказал, что с полпредом президента и губернатором достигнута договоренность о перспективных шагах по развитию компании и реализации программы при поддержке правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 декабря Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Нижегородской области и группа ГАЗ подписали СПИК (специнвестконтракт) о создании производств новых колесных транспортных средств.

В рамках контракта в течение 10 лет ГАЗ направит 20 млрд рублей на локализацию ключевых компонентов и технологий: двигатель, коробка передач и система управления. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения.

Новые проекты в рамках реализации специнвестконтракта дадут троекратный бюджетный эффект как на федеральном уровне, так и в регионах присутствия компании — в Нижегородской, Московской, Ярославской, Челябинской, Ульяновской областях. На предприятиях группы будет создано 1,8 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.