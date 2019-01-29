В Костроме снизили потери воды на 11%

Кострома, , 17:41 — REGNUM В 2018 году в Костроме более чем на 40% снизилось количество отключений на водопроводных сетях, сообщает городская администрация. Также на 11% сокращены потери воды.

Сотрудники «Костромагорводоканала» заменили и построили в прошлом году 5,4 километра водопроводных сетей и 4,2 километра сетей водоотведения. Капитально отремонтировано 6,4 километра сетей. Все расходы на работы были оплачены предприятием.

Также была проведена полная комплексная модернизация главной насосной станции № 2 на более 20 миллионов рублей и автоматизация станций первого и второго подъема насосно-фильтровальной станции.

Отметим, что в прошлом году «Костромагорводоканал» начал обеззараживать воду с использованием гипохлорита натрия, взамен с жидкого хлора.

90% аварий в «Костромагорводоканале» связаны с засорами. Бытовые предметы, которые костромичи смывают в канализацию послужили причиной вывода из строя большого участка системы водоотведения.

Справка ИА REGNUM .

Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал» — одно из крупнейших предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, основанное в 1871 году. Потребителями предприятия являются более 276 тысяч жителей Костромы и Костромского района и 3 тысячи организаций. Протяженность сети водопровода составляет 542 километра, напорной и самотечной канализации — 395 километров.

На весь город в предприятии работают 850 человек.