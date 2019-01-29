За год в Италии выявлены профессиональные заболевания у 60 тысяч человек

Рим, , 17:13 — REGNUM В 2018 году чуть более 640 тысяч граждан Италии обращались с жалобами на травмы, полученные на рабочих местах, сообщает Sky Tg24 во вторник, 29 января, со ссылкой на данные национального института страхования от несчастных случаев на работе.

В сравнении с 2017 годом этот показатель почти не изменился, рост составил 0, Ю9%.

В течение года было зарегистрировано 1133 смертельных случая, что на 10% больше, чем годом ранее. С жалобами на профессиональные заболевания в течение года обратились почти 60 тысяч человек, на 2,5% больше, чем годом ранее.