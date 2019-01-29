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За год в Италии выявлены профессиональные заболевания у 60 тысяч человек

Экономика

На своих рабочих местах умерли 1133 человека

Рим, 29 января 2019, 17:13 — REGNUM  В 2018 году чуть более 640 тысяч граждан Италии обращались с жалобами на травмы, полученные на рабочих местах, сообщает Sky Tg24 во вторник, 29 января, со ссылкой на данные национального института страхования от несчастных случаев на работе.

В сравнении с 2017 годом этот показатель почти не изменился, рост составил 0, Ю9%.

В течение года было зарегистрировано 1133 смертельных случая, что на 10% больше, чем годом ранее. С жалобами на профессиональные заболевания в течение года обратились почти 60 тысяч человек, на 2,5% больше, чем годом ранее.

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Экономика Италии
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