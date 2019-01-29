Один московский банк признали банкротом, второй ликвидировали

Москва, , 17:19 — REGNUM Центробанк РФ с 30 января прекращает работу временных администраций в АО КБ «Банк Торгового Финансирования» и АО КБ «Флора-Москва», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Основанием стали решения суда, по которому одно кредитное учреждение признано банкротом, а по другому принято решение о принудительной ликвидации.

В случае с «Банком Торгового Финансирования» Центробанк инициировал конкурсное производство, в ходе которого ликвидируют организацию и попытаются соразмерно обеспечить выплаты кредиторам. С банком «Флора-Москва» запущен процесс принудительной ликвидации, которую применяют, когда имущества банка достаточно для полного удовлетворения требований кредиторов. Если в последствии выяснится, что средств не хватает — запустят конкурсное производство.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 5 октября 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО КБ «Флора-Москва». В кредитном учреждении выявили многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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