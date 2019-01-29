Несмотря на обещания, в Крыму так и не нашли денег на замену старых лифтов

Симферополь, , 17:08 — REGNUM После обещаний со стороны крымского руководства заменить в 2019 году более двух тысяч неисправных лифтов, чиновники смогли найти деньги только на 43 новых подъёмника. О планах по замене лифтов рассказал 29 января в эфире местной радиостанции заместитель гендиректора НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Василий Маратканов.

«В Крыму работает порядка 2,5 тысячи лифтов, у большей половины которых в 2020 году истекает нормативный срок службы… Краткосрочным планом на 2019 год запланирована замена 43 лифтов, а нормативный срок эксплуатации заканчивается у порядка 1600 лифтов», — отметил специалист.

По его словам, фонд капитального ремонта готов поменять эти подъёмники, однако из-за долгов крымчан у организации не хватает на это средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в симферопольском многоквартирном доме на Балаклавской, 81, в старом неисправном лифте трагически погибла женщина с младенцем. При этом жильцы неоднократно обращались с просьбами отремонтировать лифт, но безрезультатно. После происшествия глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в многоквартирных домах Крыма в 2019 году планируется замена более двух тысяч лифтов.

«Сосредоточились по Симферополю, тут 2100 лифтов. На 2019 год подойдём к этому вопросу планово в рамках республиканской программы. Помимо этого в программу заложим ремонт клубов, амбулаторий, освещение», — отмечал Аксёнов.

По теме: Власти Крыма обещают заменить в Симферополе более двух тысяч лифтов