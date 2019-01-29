За кризис правительство РФ заставит расплачиваться рядовых граждан?

Москва, , 17:30 — REGNUM Потребительскую корзину в РФ следует пересмотреть так, чтобы компенсировать рядовым гражданам падение их уровня жизни, которое продолжается с 2014 года, полагает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 января, комментируя планы главы Минтруда РФ Максима Топилина пересмотреть к 2020 году потребительскую корзину, а также его слова о том, что это приведёт к «непростым переговорам» с профсоюзами.

«Это вопрос, затрагивающий большую часть населения страны, — призвал не забывать Дзарасов. — Потребительская корзина играет главную роль для расчёта прожиточного минимума населения и имеет большое значение для оценки инфляции и жизненного уровня. Идёт время, и эта потребительская корзина должна меняться. И пересматриваться. Социальная политика, и прежде всего политика минимальной оплаты труда — всё привязано к размерам потребительской корзины. Трудно сказать, какие сейчас есть мысли у Топилина, но настораживает то, что это происходит в условиях, когда уровень жизни населения снизился».

Дзарасов обратил внимание на то, что после последнего сильного внешнего шока 2014 года реальные доходы населения упали примерно на 10%.

«Поэтому потребительскую корзину нужно пересмотреть для того, чтобы существенно повысить прожиточный минимум, и для того, чтобы компенсировать падение уровня жизни», — предположил Дзарасов.

Что же касается трудных переговоров с профсоюзами, которых ждёт министр труда РФ, то это, по словам Дзарасова, может означать очередное наступление на права трудящихся.

«Если взять в целом политику правительства, то она явно направлена на то, чтобы бремя кризиса перенести на население, — сказал экономист. — Прежний министр экономики неоднократно говорил о том, что надо снизить реальную заработную плату, чтобы повысить прибыли, и тогда увеличатся инвестиции частного капитала. Такую связь он открыто проводил. И профсоюзы, по идее, должны противостоять этой политике. Но официальные профсоюзы часто прогибались под давлением со стороны правительства и предпринимательских кругов. Боюсь, что этот пересмотр, если поставить его в контекст современной российской политики, скорее всего, будет попыткой закрепить перенос бремени кризиса на население».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Максима Топилина, к 2020 году возглавляемое им ведомство намерено подготовить все необходимые расчёты, предложения и обновления по пересмотру потребительской корзины. Более того, он пообещал, что переговоры с работодателями, профсоюзами и экономическим блоком «будут непростыми», потому что вопрос касается серьёзных финансовых средств.

Также отметим, что ещё в ноябре 2018 года вице-премьер министр РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России в 2021 году планируется пересмотреть состав потребительской корзины.