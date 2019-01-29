Киев вкладывает более 100 млн. евро в инфраструктуру Мариуполя

Мариуполь, Украина, , 16:49 — REGNUM Сегодня, 29 января, правительства Украины и Франции подписали кредитный договор на 64 млн. евро для реализации проекта по обеспечению Мариуполя качественной питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Цель соглашения — решить ключевую проблему большого индустриального города, обеспечить качественной водой почти 500 тыс. жителей, минимизировать потери воды. По проекту средства в размере 64 млн евро оказывает правительство Франции — на 30 лет… Это около 65% стоимости проекта. Остальное финансирование будет обеспечено из других источников», — говорится в сообщении.

В рамках проекта общей стоимостью около 100 млн. евро в Мариуполе будут построены фильтровальные станции, водозаборы, специалисты обновят устаревшие сети, введут новые формы управления водными ресурсами города.

«Мы занимаемся развитием инфраструктуры Приазовья. Правительство выделило 1 млрд. грн. на восстановление дороги Киев — Мариуполь. В планах — полная модернизация части железной дороги этого направления и обновление транспортной системы. Я уверен, что и это соглашение будет эффективно реализовано, а жители города получат воду высокого качества. За 2−3 года качество жизни в Мариуполе изменится к лучшему», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Франция предоставляет Украине кредит в 64 млн. евро под 0,08% годовых на 30 лет.

«В результате реализации этого проекта улучшится качество питьевой воды, улучшится качество поставки воды, будет больше доступной воды для общины Мариуполя. Расчеты показывают, что при лучшем качестве будет более низкая цена, потому что сегодня в г. Мариуполь вода очень дорогая. Еще требуются определенные действия от Верховной Рады, чтобы до конца довести юридическую сторону этого процесса… Французские эксперты уже работают в Украине, уже имеют расчеты, несмотря на то, что деньги еще не выделены. Они работают над улучшением системы водоснабжения г. Мариуполь», — пояснил Черныш 29 января в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, питьевая вода жителям Мариуполя, поступает из реки Северский Донец, которая несколько раз пересекает линию разграничения. На фоне конфликта в Донбассе водная инфраструктура находится не в самом лучшем состоянии. Мариуполь находится в самом конце цепи водоснабжения, поэтому в город поступает вода неудовлетворительного качества.

Напомним, 2017 году мариупольское издание 0629.com.ua заказало исследование качества питьевой воды в Мариуполе. Анализы показали, что вода из кранов в Мариуполе непригодна для питья. Жесткость воды оказалась в 2−4 раза выше минимальной нормы, также было зафиксировано повышенное в четыре раза содержание сульфатов и в два раза — сухого остатка.