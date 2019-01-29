В аэропорту Воронежа появились автоэкспрессы для иногородних пассажиров

Воронеж, , 16:19 — REGNUM Международный аэропорт «Воронеж» вводит автоэкспрессы для иногородних пассажиров внутренних рейсов. Ранее такой сервис был доступен только пассажирам международных рейсов. Правда осуществляться перевозки будут уже на коммерческой основе, сообщила пресс-службе аэропорта.

Автобусы экспресс-сообщения в аэропорт Воронежа на первом этапе будут ходить по расписанию, составленному с учётом пиковых часов к прибытию авиарейсов. Далее будет учитываться количество заявок. Пассажир сам может выбирать удобное для себя время поездки. Стоимость билета может варьироваться, поскольку зависит от нескольких факторов, например, от срока приобретения, дальности маршрута и заполняемости автобусов.

«Система электронного бронирования билетов на междугородные автобусы пока запущена в тестовом режиме, чтобы к высокому сезону были отлажены все нюансы. Уже сейчас оплатить поездку можно на официальном сайте аэропорта. Также билеты доступны в любых авиакассах и агентствах по продаже билетов», — комментируют в пресс-службе международного аэропорта «Воронеж».

Как ранее сообшало ИА REGNUM, воронежскому аэропорту может быть присвоено имя Петра Первого. Итоги финального общенационального голосования в рамках проекта «Великие имена России» по отбору наименований для крупных российских аэропортов подвели 4 декабря на заседании экспертного совета конкурса.