Вторник, 29 Января 2019 года
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Численность населения Мордовии снизилась более чем на 4,5 тыс. человек

Экономика

Причем сокращается как число сельских жителей, так и городских

Саранск, 29 января 2019, 16:18 — REGNUM  Численность постоянного населения Мордовии, по предварительной оценке, сократилось по итогам года на 4 739 человек или на 0,6%. По состоянию на 1 января 2019 года, в республике проживают 795 579 граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

На начало 2019 года в структуре населения доля городских жителей составляет 63,4% или 504 560 человек. В течение года города республики покинули 1 237 граждан или 0,2%. Из сельских населенных пунктов уехали 3 502 человека или около 1,2%.

По итогам года прирост населения не зафиксирован ни в одном из 23 муниципальных районов региона, включая Саранск.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие. По состоянию на 1 января 2019 года в России проживало 146 793 744 человека. Годом ранее население страны составляло 146 880 432 человек. Таким образом, за год его численность сократилась почти на 87 тыс. человек. По оценкам экспертов, к этому привела «демографическая яма» 90-х годов.

В то же время, Минтруд РФ ожидает, что население страны будет расти в 2023—2024 годах за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности. При этом основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности, а также повышения качества здравоохранения, добавили в министерстве.

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Демографическая статистика
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