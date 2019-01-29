Тамбовский губернатор назвал объекты, которые построят в 2019 году

Москва, , 16:10 — REGNUM В 2018 году сдан в эксплуатацию Первомайский районный дом культуры. По сути, это дворец культуры, в нём есть всё — библиотека, спортивные залы и художественные мастерские. Об этом сегодня, 29 января, заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию Геронтологический центр, Спортивный центр единоборств.

В этом году заканчивается строительство двух школ — в городе Мичуринске, наукограде, и во втором центре — в Рассказово.

«Надеюсь, что к концу 2019 — началу 2020 года регион полностью устранит очередь в детские сады. Для детей от полутора до трех лет планируется построить пять детских садов», — отметил глава администрации Тамбовской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил, что показатель по вводу жилья составляет 102,2%. «Мы выполнили свой план, даже перевыполнили: введено 857 тыс. кв. метров жилья», — отметил он.

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