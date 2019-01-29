Тверской губернатор принял участие в обсуждении госпрограммы развития села

Тверь, , 16:02 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя 29 января принял участие в совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, посвященном программе комплексного развития сельских территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Государственная программа развития села, напомним, должна быть разработана и утверждена правительством РФ до 1 июня 2019 года по поручению президента Владимира Путина. Программа должна стать ключевым инструментом реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года. Основной целью программы называют повышение качества жизни людей, проживающих в сельской местности.

«В Тверской области нужно наращивать поддержку села, а также развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», — отметил ранее Игорь Руденя, который одним из приоритетных направлений работы регионального правительства назвал комплексное развитие сельской местности.

Между тем, как отмечалось на совещании, только в 2019 году на развитие сельских территорий в Российской Федерации планируется направить более 25 млрд рублей.

«Только в этом году на развитие сельских территорий планируется направить более 25 миллиардов рублей. Безусловно, нужно сохранить те меры, которые ранее доказали свою эффективность», — заявил Дмитрий Медведев, добавив, что новая госпрограмма должна учитывать мероприятия, которые предусмотрены в рамках национальных проектов.

В Тверской области численность постоянного сельского населения составляет более 313 тысяч человек — в селах проживает каждый четвертый житель области. В регионе действует программа «Устойчивое развитие сельских территорий». За 2014−2018 годов в ее рамках было приобретено 12,8 тыс. кв. м жилья для сельских граждан, введено 56,59 км газораспределительных сетей, объектов водоснабжения протяженностью 5,38 км. Общий объем средств за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий, составил 309,2 млн рублей. В числе перспективных направлений развития сельских территорий Верхневолжья — обновление инженерно-транспортной инфраструктуры: ремонт дорог, сетей водоснабжения, реконструкция объектов электроэнергетики, газификация населенных пунктов, создание комфортной среды. В социальной сфере — привлечение на село специалистов и улучшение жилищных условий, развитие учреждений образования, культуры и спорта, доступность медицинских услуг. По итогам 2018 года господдержка была оказана 256 предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, 53 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м объём грантовой поддержки начинающих фермеров в Тверской области и семейных ферм вырос на 13 млн рублей и составил 78 млн рублей.