Трудовых мигрантов в Петербурге стало меньше, а патентов на работу — больше

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM В Санкт-Петербург за 2018 год въехало 366,6 тысяч трудовых мигрантов. Это на семь тысяч меньше, чем в 2017 году. Среди мигрантов 252 тысячи — представители бывших республик СССР.

Основную долю трудовых мигрантов «поставляют» в Петербург три страны: Узбекистан (147, 2 тыс.), Киргизия (74,1 тыс.) и Таджикистан (30,6 тыс.). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 января в пресс-службе Международного форума труда, ссылаясь на данные полицейской статистики.

По данным Центра трудовых ресурсов, 65,2% трудовых мигрантов в Петербурге — подсобные рабочие, занятые неквалифицированным трудом. Всего 7,6% работают поварами, 3,4% — водителями, 2,8% — продавцами, по 1% — каменщиками, малярами, монтажниками, штукатурами, арматурщиками, бетонщиками.

При этом 27,6% иностранных работников заняты в строительстве, 22,3% — в сфере услуг, 19% — в обрабатывающих производствах, 5,3% — в оптовой и розничной торговле, 4,4% — в транспорте, 3,3% работают в гостиницах и ресторанах.

За прошедший год трудовые мигранты стали более законопослушными: количество выданных патентов и разрешений на работу возросло, по сравнению с 2017 годом, и составило 230 900 документов.

Продолжают приезжать в Петербург трудовые мигранты и из стран, для въезда граждан которых в Россию требуется российская виза. Так, на 2019 год больше всего заявок на выдачу разрешений на работу поступило на привлечение иностранных работников из Китая, Турции, Индии, Египта и Вьетнама.

В отличие от мигрантов из Туркестана, основная часть иностранных работников из этих стран в 2018 году была занята на обрабатывающих производствах — 51,2%. Также они были востребованы в строительстве — 40,2%, в сфере услуг — 3,6%, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — 2,3%, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 1,2%.

Как отмечает доцент СПбГУ Павел Лисицын, конкуренцию России в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в последнее время составляют Южная Корея и Казахстан

«Корея и Казахстан, а особенно Казахстан, предпочтительнее для потенциальных мигрантов из этих стран в связи с их более эффективной адаптационной стратегией и в отношении социальных институтов, и в отношении природных условий. Рынок труда и в Казахстане, и в Корее вполне открыт для мигрантов из этих стран», — отмечает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга недоволен результатами программы по организованному набору квалифицированных иностранных мигрантов в странах Центральной Азии.

Чтобы ограничить стихийный поток трудовых мигрантов, Петербург организовал в Таджикистане и Киргизии шесть центров для организованного набора иностранных работников. Однако за 2018 год в эти центры обратились менее 12 тыс. человек.

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