Центробанк Южной Кореи намерен замедлить рост внутреннего долга

Сеул, , 16:46 — REGNUM Центральный банк Республики Корея примет меры по борьбе с ростом внутреннего долга, размер которого уже вызывает серьёзные опасения. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, планируется обязать банки ужесточить требования к заемщикам и усилить систему контроля за выдачей кредитов. По состоянию на сентябрь 2018 года граждане и организации Южной Кореи задолжали 1,34 триллиона долларов — 97,5% ВВП. При этом, аналогичный показатель среди развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 67,3% ВВП.

Некоторые меры по борьбе с увеличением задолженности уже принесли результат: в 2018 году её темпы роста составили 6,7%; для сравнения, в 2017 году они равнялись 8,1%, а в 2016 — 11,6%. Целевой показатель до 2021 года определён правительством на уровне 5%. Отмечается, что на данный момент угроза массового дефолта минимальна, однако, в случае резкого ухудшения экономической ситуации, банки, организации и граждане могут серьезно пострадать.