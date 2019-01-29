«Домбай» должен стать современным курортом – полпред президента РФ в СКФО

Черкесск, , 15:44 — REGNUM Развитие курортов Карачаево-Черкесии приносит ощутимые результаты. Об этом говорят данные по количеству туристов, посетивших «Домбай» и «Архыз» в 2018 году, а также в новогодние праздники. Для того чтобы сделать эти курорты еще более привлекательными, необходимо повышать уровень сервиса и на выходе получить курорты современного типа.

Такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников 27 января в ходе совещания по вопросам комплексного развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Домбай».

"Мы не имеем права стоять на месте, нам нужно двигаться дальше. А следовательно, нам необходимо повышать сервис, улучшать инфраструктуру. И должны получить курорт современного типа», — отметил полпред.

В целях развития курорта «Домбай» Матовников поручил в короткие сроки разработать и принять генеральный план его развития.

Напомним, в 2018 году была завершена реализация мероприятий по созданию нового субкластера «Русская Поляна» в рамках инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы». С этим проектом власти КЧР связывают увеличение туристического потока в Домбай.

Читайте также: На курортах Карачаево-Черкесии побывали на Новый год 125 тыс. туристов

В настоящее время реализуется инвестиционный проект по расширению и модернизации курорта, предполагающего строительство в поселке Домбай канатной дороги и гостиницы. Его окончание намечено на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, за новогодние каникулы в Домбае побывало 60 тыс. туристов, а всего в Карачаево-Черкесии отдохнули 125 тыс. человек.

Читайте также: Туристы голосуют за курорты Карачаево-Черкесии ростом турпотока