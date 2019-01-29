Антисоциальные реформы – это всё, что может правительство РФ – экономист

Москва, , 16:00 — REGNUM Власти РФ прекрасно понимают, что им так и не удалось добиться ни технологического рывка, ни снижения уровня бедности, ни повышения уровня жизни, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, который рассказал, что его ведомство готовится к пересмотру потребительской корзины.

«Заявление Топилина абсолютно логично и ожидаемо, — сказал Жуковский. — Российские власти прекрасно понимают, что никакого технологического рывка, никакого прорыва, никакого снижения в два раза уровня бедности, уменьшения количества граждан РФ, находящихся за чертой бедности, никакого повышения в полтора раза уровня жизни населения и производительности труда в действительности не будет. В рамках проводимой удушающей финансово-экономической политики и антисоциальных реформ всего этого можно добиться только на бумаге, только в отчётах Росстата и в воспалённом сознании чиновников».

Поэтому, как считает Жуковский, планы Минтруда РФ вполне себе очевидны.

«Неслучайно у нас в 2017 году устроили погром статистики и переподчинили Росстат Министерству экономического развития, создав откровенный конфликт интересов, — заметил Жуковский. — И теперь то ведомство, которое отвечает за достижение макроэкономических показателей, будет само рисовать себе удобные цифры и говорить, что «мы всего добились». А потом, уже в 2018 году, мы увидели экстренную отставку директора Росстата Суринова. К нему у экспертного сообщества было много претензий, но он всё-таки был профессиональным статистиком, профессиональным учёным, у которого была совесть. Он был вынужден идти на манипуляции и уловки, на пересмотр статистических методов учёта, но на ключевые макроэкономические показатели он не покушался и отстаивал хотя бы остатки независимой статистики».

Эта отставка, как подчеркнул экономист, была неслучайной, так как правительственные чиновники были недовольны цифрами, которые выдавал Росстат.

«Когда нам объявили, что реальные доходы населения растут, тут же выступил Росстат и показал, что они упали, — обратил внимание Жуковский. — Это был очень неприятный конфуз. Потом выступал глава министерства финансов и заявил, что его не устраивает то, что в РФ с 2014 года неуклонно падают реальные располагаемые доходы населения. Он сказал, что методика неправильная и кривая и что её нужно срочно менять. Потом выступал министр экономического развития, который теперь руководит Росстатом через своего подчинённого, и заявил, что ему не нравятся плохие цифры по производительности труда. Оказывается, мол, в РФ всё гораздо лучше, и что у нас просто архаичный Росстат, который отстал от жизни и не видит этого замечательного технологического рывка и повышения эффективности российской экономики. Потом выступала, по-моему, Голодец, которая заявила, что ей не нравятся показатели по уровню бедности граждан РФ. Мол, нет никаких 20 млн граждан РФ за чертой бедности, а цифры Росстата некорректные».

Именно поэтому, как полагает экономист, сейчас Топилин заговорил о пересмотре потребительской корзины.

«Это логично вытекает из того, что правящая власть неспособна ни на что, кроме как закручивать гайки, проводить антисоциальные реформы, повышать НДС, акцизы, проводить шоковую девальвацию рубля в условиях стабильно дорогой нефти», — подытожил Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Топилина, уже к 2020 году Министерство труда РФ намерено подготовить все необходимые расчёты, предложения и обновления по пересмотру потребительской корзины. Об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Министр отметил, что работать над актуализацией потребительской корзины ведомство будет в ближайшие полтора года.

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