Башкирии не удалось отстоять репутацию широко известного меда

Уфа, , 15:41 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края отказал ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» в иске к Государственному региональному центру стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ «Красноярский ЦСМ») о компенсации репутационного вреда в размере 1 млн рублей. Соответствующее решение принято, но еще не опубликовано, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Также, Башкирский центр пчеловодства требовал удалить с сайта Красноярского ЦСМ текст, в котором говорится о негативных результатах дегустации меда из Башкирии — в числе 15 образцов башкирский мед занял последнее место. .

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии на 100% принадлежит министерству сельского хозяйства Башкирии. Он был зарегистрирован в 1998 году. В настоящее время центром разработано и выпускается более 200 видов продукции — такого широкого ассортимента с использованием продуктов пчеловодства не производится ни в одной отдельно взятой стране мира. Выпускаемая продукция отмечена на международных и всероссийских выставках более 800 медалями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что эксперты Красноярского центра провели дегустацию 15 образцов меда, закупленного на ярмарках и в торговых сетях города. В числе товаров, которые оценили эксперты, был также мед из Башкирии.

По результатам дегустации было опубликовано следующее сообщение:

«Последнее 13 место занял мед натуральный Башкирский, произведенный в ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». Этот образец является самым дорогим из представленных — 984 рубля за кг… Результаты рейтинговой оценки будут направлены в правительство края, в адрес контрольно-надзорных органов, а также в адрес компаний — производителей меда для принятия мер по улучшению качества продукции».

Башкирский центр требовал признать эти слова «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии».

Узнав о результатах дегустации, врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову «выстроить систему защиты репутации башкирского меда».

А в центре апитерапии Башкирии посчитали, что экспертам попался контрафактный мед. Там отмечали, что в 2016 году в Санкт-Петербурге уже обнаруживали контрафактный мед якобы башкирского производства.

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