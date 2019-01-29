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Алжир снял запрет на импорт ряда товаров

Экономика

Автомобили по-прежнему ввозить запрещено

Алжир, 29 января 2019, 15:40 — REGNUM  Министерство торговли Алжира сняло запрет на импорт ряда товаров, однако обложило их высокими таможенными пошлинами от 30 до 200 процентов, сообщает 29 января Al Arabia.

Среди разрешенных для ввоза товаров значатся сотовые телефоны, бытовые приборы, некоторые продукты питания. Под запретом по-прежнему остаются многие другие товары, в частности автомобили.

«Товары и продукты, запрещенные для импорта в 2018 году, теперь вновь могут быть импортированы в страну», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, в 2018 году Алжир ввел запрет на импорт ряда продуктов, причиной тому стало сложное экономическое положение, вызванное снижением доходов от продажи нефти.

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Международная торговля
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