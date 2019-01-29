ФСБ проводит в министерстве ЖКХ Ростовской области обыски – источник

Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области прошли обыски, правоохранители изъяли документы чиновников. Документация изымается также в нескольких районных администрациях Ростовской области. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 29 января сообщает портал 1Rnd.ru.

Интернет-издание уточняет, что уголовное дело может быть возбуждено в отношении чиновников 10 районов. Якобы им поступило указание от заместителя министра ЖКХ Ростовской области Михаила Полухина принять участие в совместном аукционе по замене водонапорных башен. Сумма общего контракта превысила 70 млн рублей.

«Мы увидели эти груды металла вместо башен. Самое смешное и одновременно грустное то, что министерство ЖКХ опять на 2018 год заключило контракт на поставку 190 башен с теми же… баронами. Только в этот раз — с двоюродным братом шахтинского предпринимателя-барона [шахтинское ООО «ЮгСтройПром»]. Двоюродный брат из Ростова выиграл контракт на 70 млн рублей. Это ООО «Энерго-холдинг». На 2019 год контракт еще не разыгран», — цитирует издание собеседника на условиях анонимности.

Портал отмечает, что жители районов, куда поставили водонапорные башни, жалуются на то, что после установки они падают.

«Кто из чиновников проверял технические требования новых башен? Старые башни свинтили и увезли в неизвестном направлении, новые падают, и хорошо, что пока еще никто под падающую башню не угодил», — цитирует издание сетующих жителей.

Фигурантом уголовного дела также может стать замглавы ведомства, курировавший закупку.

Стоит отметить, что в 2018 году в Ростовской области на подрядчика, который в декабре 2017 года установил две новые водонапорные башни в посёлке Горном Красносулинского района, подают в суд. На такие меры местные власти решили пойти после того, как одно из сооружений рухнуло.

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