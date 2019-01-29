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Парк сельхозтехники в Казахстане планируют обновить за счет лизинга

Экономика

Субсидия при покупке техники составит 35%

Астана, 29 января 2019, 15:32 — REGNUM  В Казахстане планируют внедрить новую систему лизинга сельскохозяйственной техники, заявил директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции министерства сельского хозяйства республики Азат Султанов, сообщает 29 января агентство «Казинформ».

По его словам, лизинг позволит обновить парк сельскохозяйственной техники, что повысит производительность труда.

Султанов добавил, что с учетом помощи акиматов (администраций) субсидия при покупке техники составляет 35%. Она же может использоваться в качестве первоначального взноса, отметил глава департамента.

Напомним, в 2018 году завод по производству и сборке сельскохозяйственной техники в Кокчетаве произвел продукцию на 3,5 млрд тенге ($9,2 млн).

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Сельское хозяйство
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