Минфин Пакистана надеется на инвестиции и специальные экономические зоны

Исламабад, , 17:56 — REGNUM 28 января министр финансов Пакистана Асад Умар выступил на мероприятии Федерации торгово-промышленных палат страны в Лахоре (провинция Панджаб), рассказав собравшимся о планах правительства по развитию экономики.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Асад Умар заявил, что без иностранных инвестиций цели развития не могут быть достигнуты. Для того чтобы привлечь иностранных вкладчиков в страну, правительство, по словам Умара, занимается облегчением правил налоговой отчётности и, в целом, работает над улучшением инвестиционного климата.

Ключевую роль в развитии страны и стимулировании пакистанского экспорта, по мнению министра финансов, должны сыграть специальные экономические зоны, которые создаются в стране в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Этот масштабный инфраструктурный проект, который является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь», должен привлечь инвесторов со всего мира. Министр финансов заявил, что Экономический координационный комитет на ближайшем заседании обсудит возможность введения свободных экономических зон раньше срока.