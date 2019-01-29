Офисная работа не приносит пользу здоровью – мнение

Москва, , 15:24 — REGNUM До 1 января 2019 года все работодатели должны были провести оценку условий труда своих сотрудников, и на основании этих заключений Минтруд РФ должен был сделать заключение, какие из этих производств являются вредными, а какие нет. Перечень вредных производств существует уже очень давно — к ним относят сталеваров, химиков и т.д. Естественно, по данной классификации офисная работа — это не вредное производство, и в этом отношении с Минтрудом стоит согласиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Комитета по здравоохранению московского отделения «Опоры России» Константин Симкин.

«Однако, если работа за компьютером может считаться не вредной, то сидячий образ жизни вреден точно. Это многократно доказано. Люди по 8−10 часов пять дней в неделю проводят в положении сидя, и это не приносит пользу здоровью», — считает эксперт.

Не стоит забывать, что офисные сотрудники сегодня составляют значительную часть трудовых ресурсов, однако в стране существует определенный нигилизм в отношении регулярных медосмотров, и люди сами не очень охотно на них идут. Соответственно, чем больше организованности будет в этом вопросе, тем лучше будет здоровье нации, и любой профосмотр будет скорее во благо, чем во вред хотя бы потому, что позволяет выявить серьезные заболевания на ранней стадии.

«К сожалению, нельзя предугадать, к чему приведет инициатива Минтруда. Чаще всего, вся дополнительная нагрузка со стороны государства все равно ложится на плечи работодателей, и вряд ли риски, связанные со здоровьем сотрудника, которые могут вытекать из решения отменить медосмотры, их обрадуют», — высказал свое мнение Симкин.

Как сообщало ИА REGNUM, офисные работники (бухгалтеры, кадровики, руководители) могут перестать проходить медицинские осмотры. С предложением отменить обязательные предварительные и периодические обследования у специалистов выступило Министерство труда РФ.

Читайте также: Минтруд РФ планирует отменить «избыточные» медосмотры офисных работников