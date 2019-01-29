10yearschallenge по-дагестански: как изменился бюджет региона с 2009 года

Махачкала, , 15:21 — REGNUM В интернете продолжает набирать обороты популярный челлендж #10yearschallenge, к которому присоединился первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. На своей странице в социальной сети Instagram он поделился изменениями, произошедшими по основным параметрам республиканского бюджета с 2009 по 2019 год, передаёт 29 января корреспондент ИА REGNUM.

Так, первый вице-премьер обращает внимание пользователей на пять параметров. Доходы бюджета за 10 лет выросли почти вдвое — с 60,2 до 121,3 млрд рублей, одновременно с этим расходы также увеличились в два раза — с 61,8 до 120,9 млрд рублей. Дефицит в 2009 году составлял 1,6 млрд рублей, а на 2019 год бюджет был принят с профицитом в размере 457 млн рублей.

Валовый региональный продукт, согласно данным Гусейнова, увеличился почти в три раза — с 257,9 до 705,2 млрд рублей, а пассажиропоток вырос в пять с лишним раз — с 262,6 тыс. человек до 1,49 млн.

Однако не все подписчики чиновника с доверием отнеслись к данным показателям.

«Почему тогда жить стало хуже, цены поднимаются каждый день?» — спрашивает xasan.05.

«Показатели на бумаге лучше, а жизнь всё хуже», — вторит пользователь с ником sarkisova555

«Ой, хоть не смешили бы народ цифрами. Кому-кому, нам, простому народу, хорошо известно, что для народа нет ничего. Всё забираете и у садов, школ, больниц», — делится своей позицией patyakuraeva1923.

Однако нашлись и те, кто оставил в комментариях смайлы с большими пальцами, а оптимистично настроенный dubrovin 05 и вовсе написал: «Васильев (глава Дагестана) и Здунов (премьер-министр региона) — надежда России!».

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Напомним, проект бюджета Дагестана на 2019 год был принят в окончательном чтении 20 декабря. Среди основных его показателей, помимо вышеназванных, можно отметить объём финансирования из федерального бюджета — 94,7 млрд рублей, объём резервного фонда республики — около 902 млн рублей, размер инвестиционной программы — 6,8 млрд рублей.