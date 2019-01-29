«РусАгро» в 2018 году увеличила выручку в масложировом бизнесе на 35%

Москва, , 14:56 — REGNUM Выручка группы «РусАгро» в масложировом бизнесе по итогам 2018 года составила 26,2 млрд рублей, что на 35% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В отчёте говорится, что рост произошёл в основном в результате увеличения объёмов реализации бутилированного масла на 388%. По другим направлениям предприятие продемонстрировало разнонаправленное движение показателя: снижение в секторе майонеза и маргпродукции, рост в секторе реализации масла наливом и шрота.

Ранее на предприятии сообщили о сокращении производства сахара на 11% в сезоне 2018/2019. Читайте подробнее: Объём производства сахара на заводах «Русагро» сократился на 11%