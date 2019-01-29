Компания из Саудовской Аравии намерена приобрести 20% акций Hyundai Oilbank

Сеул, , 15:01 — REGNUM 28 января представители концерна Hyundai Heavy Industries сообщили, что продадут часть своей доли Hyundai Oilbank нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщает Chosun Biz.

Согласно новостному источнику, объем инвестиций составит 1,8 трлн вон (~$1,6 млрд), что позволит компании из Саудовской Аравии приобрести до 19,9% акций.

Компания Saudi Aramco планирует приобрести долю Hyundai Oilbank по цене 36 тыс. вон (~$32) за акцию.

Известно, что концерн Hyundai Heavy Industries владеет 91,13% акций Hyundai Oilbank.

Как сообщает информационный источник, нефтяная компания Saudi Aramco планирует получить место в совете директоров и принять участие в управлении компании Hyundai Oilbank.

«Прибыль от данного контракта компания планирует инвестировать в бизнес и улучшение финансовой структуры компании», — сообщили представители компании Hyundai Heavy Industries Group.