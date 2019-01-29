В Киргизии планируют снизить ставку по госипотеке до 6%

Бишкек, , 14:46 — REGNUM Государственная ипотечная компания намерена к концу 2019 года снизить процентные ставки по ипотечным кредитам с нынешних 7% — 9% до 6% — 8%. Об этом заявил председатель ГИК Бактыбек Шамкеев на пресс-конференции сегодня, 29 января.

Также он отметил, что в текущем году госипотечная компания планирует предоставить гражданам кредитные займы на сумму 1,5 млрд сомов (около 1,43 млрд рублей).

Говоря о привлечении внебюджетных денег для выдачи ипотечных кредитов, Шамкеев сообщил о том, что правительствами Киргизии и Германии подписали соглашение на €11 млн (827,1 млн рублей).

«Из средств, вырученных от продажи ценных бумаг, продолжим развитие программы «Доступное жилье». Надеемся также запустить систему контрактных жилищных сбережений и, опираясь на законодательство, создадим дочернюю организацию «Жилищно-сберегательная кредитная компания», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что с момента создания Государственная ипотечная компания выдала населению Киргизии кредитов на общую сумму 4,2 млрд сомов (4 млрд рублей). На эти деньги приобретено более 210 тысяч квадратных метров жилья.

Среди получивших жилищные займы насчитывается 3 799 работников бюджетной сферы. Среди получателей около 30% — учителя, около 30% — сотрудники министерств и ведомства, милиции и муниципальных служб, 17% — медицинские работники, около 4% — работники социальной и культурной сферы, а также 15% — граждане южных регионов, пострадавшие в результате землетрясений и схода оползней.