Доступ ФАС РФ к банковской тайне не распространят на физлиц

Москва, , 15:01 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обещает не раскрывать банковскую тайну, к которой получит доступ и запрашивать сведения только при необходимости. Об этом контрольный орган сообщил на своем официальном сайте.

Антимонопольная служба пояснила, что доступ к сведениям, которые составляют банковскую тайну нужен ей для борьбы с картелями. При этом само ведомство обязано не раскрывать тайну. Доступ же к таким сведениям ФАС сможет получить только по мотивированному запросу исключительно в отношении хозяйствующих субъектов — компаний, организаций и других лиц, которые ведут экономическую деятельность. Поправки, которое готовит ведомство, не наделят его правом доступа к счетам простых граждан, отмечено в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко заявил, что в закон «О банках и банковской деятельности» могут быть внесены поправки, дающие право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ требовать от банков предоставления информации, касающейся банковской тайны.