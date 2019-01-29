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Доступ ФАС РФ к банковской тайне не распространят на физлиц

Экономика

Правило применят только в отношении компаний, заподозренных в картельном сговоре

Москва, 29 января 2019, 15:01 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обещает не раскрывать банковскую тайну, к которой получит доступ и запрашивать сведения только при необходимости. Об этом контрольный орган сообщил на своем официальном сайте.

Антимонопольная служба пояснила, что доступ к сведениям, которые составляют банковскую тайну нужен ей для борьбы с картелями. При этом само ведомство обязано не раскрывать тайну. Доступ же к таким сведениям ФАС сможет получить только по мотивированному запросу исключительно в отношении хозяйствующих субъектов — компаний, организаций и других лиц, которые ведут экономическую деятельность. Поправки, которое готовит ведомство, не наделят его правом доступа к счетам простых граждан, отмечено в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко заявил, что в закон «О банках и банковской деятельности» могут быть внесены поправки, дающие право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ требовать от банков предоставления информации, касающейся банковской тайны.

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Банковское дело
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