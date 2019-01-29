Выяснились сроки окончания прокладки «Северного потока — 2»

Вена, , 14:34 — REGNUM Прокладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» будет окончена в ноябре текущего года, сообщил финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в ходе доклада на Европейской газовой конференции.

Также Коркоран добавил, что вторая нитка российского газопровода будет проложена до конца 2019 года.

«Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй — в декабре», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон потребовал от ЕС предпринять активные действия против строительства газопровода «Северный поток — 2».

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