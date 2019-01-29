Вторник, 29 Января 2019 года
14:36:23 МСК

Выяснились сроки окончания прокладки «Северного потока — 2»

Экономика

Первая нитка российского газопровода будет окончена в ноябре, вторая — до конца текущего года

Вена, 29 января 2019, 14:34 — REGNUM  Прокладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» будет окончена в ноябре текущего года, сообщил финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в ходе доклада на Европейской газовой конференции.

Также Коркоран добавил, что вторая нитка российского газопровода будет проложена до конца 2019 года.

«Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй — в декабре», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон потребовал от ЕС предпринять активные действия против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: США потребовали от ЕС остановить строительство «Северного потока — 2»

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады: «Северный поток — 2» — «большой провал» Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить