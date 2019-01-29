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Назарбаев обсудил с главой Кустанайской области развитие региона

Экономика

В 2018 году промышленное производство в Кустанайской области выросло на 8,3%

Астана, 29 января 2019, 14:23 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и аким (глава) Кустанайской области Архимед Мухамбетов обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщили 29 января в пресс-службе главы государства.

Аким отметил, что в 2018 году промышленное производстве в Кустанайской области выросло на 8,3%, строительство — на 22,3%. В частности, за год в эксплуатацию было сдано 300 тыс. кв. метров жилья.

Мухамбетов также рассказал о создании промышленной зоны в регионе. По его словам, самым крупным проектом промышленной зоны является создание сельскохозяйственного хаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главами Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Акимы доложили главе государства о социально-экономическом развитии регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев обсудил с главой Карагандинской области газификацию региона

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Политическая жизнь Казахстана
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