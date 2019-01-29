Доступная тайна перестаёт быть тайной: об инициативе ФАС

Москва, , 14:07 — REGNUM Чем меньше людей и тем более организаций знают тайну, тем больше она является тайной. Ограничить и тщательно прописать при этом круг людей, по запросам которых банки должны предоставлять о клиентах весьма конфиденциальную по сути информацию — важно, прежде всего, для повышения доверия к нашей банковской системе, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«В случае же крупных корпоративных клиентов момент особенно щекотливый. Нужно добиться, чтобы компании с российскими владельцами-бенефициарами, акционерами стремились максимально вести дела в российском правовом поле и поменьше пользовались для расчётов счетами за рубежом, где к вопросам сохранения банковской тайны подходят весьма тщательно», — пояснил эксперт.

Учитывая, сколько криминала крутится в поисках финансовой информации для своей выгоды, и участившиеся сделки вынужденных поглощений более мелких компаний крупными, если решение раскрывать информацию для ФАС или других структур будет законодательно оформлено, то будет правильно.

По его мнению, нужно прописать строгие меры ответственности в случае разглашения чиновниками данной информации во внеслужебных или тем более в корыстных целях, а также строго ограничить допуск только определённого узкого круга сотрудников ведомства к сведениям, которые представляют собой банковскую тайну.

«Иначе информация рискует расползтись намного шире, чем это требуют служебные рамки. Но, безусловно, в интересах банков обсудить этот вопрос и прийти к определённому решению, ликвидировав тем самым правовую коллизию, которая сейчас есть, когда один закон даёт полномочия информацию запрашивать и оказывать всем в получении этой информации содействие, а другой закон («О банках и банковской деятельности») не прописывает.

А обязаны ли банки вообще такую информацию предоставлять. Такая ситуация помещает банки между двух огней: с одной стороны, ФАС или другие структуры, с другой стороны, клиенты и их нежелание, как правило, информацию раскрывать», — высказал свое мнение Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко заявил, что в закон «О банках и банковской деятельности» могут быть внесены поправки, дающие право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ требовать от банков предоставления информации, касающейся банковской тайны.

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