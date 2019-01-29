В 2019 году Казахстан планирует экспортировать 9 млн тонн зерна и муки

Астана, , 14:04 — REGNUM Прогнозируемый объем экспорта зерна и муки из Казахстана в текущем маркетинговом году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составит 9 млн тонн, заявил директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Азат Султанов, сообщает 29 января издание BNews.

Он отметил, что по состоянию с 1 июля 2018 года по 20 января 2019 года экспорт зерна и муки составил 6,8 млн тонн, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года Казахстан экспортировал 5,5 млн тонн пшеницы и меслина, что на 49% больше, чем в январе — ноябре 2017 года. В денежном выражении экспорт составил $862,5 млн, что на 48,8% больше, чем годом ранее.

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