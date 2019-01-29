Средняя зарплата в Чувашии в январе-ноябре выросла на 10%

Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В Чувашии в январе-ноябре 2018 года средняя заработная плата превысила 26,3 тыс. рублей, что на 10% выше января-ноября 2017 года. Вдвое выше республиканского уровня средняя зарплата была в сфере научных исследований и разработок, минимальная — у производителей одежды. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2018 года составила 27 028 рублей и по сравнению с ноябрем 2017 года выросла на 7,5%, по сравнению с октябрем 2018 года — на 1,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2018 года составила 103,2% к ноябрю 2017 года.

В январе-ноябре 2018 года средняя номинальная зарплата составила 26 375 рублей. Это на 10% выше уровня января-ноября 2017 года. Реальная начисленная зарплата за указанный период выросла на 7,7%.

По итогам 11 месяцев самая высокая средняя зарплата сложилась в сфере научных исследований и разработок (в 2 раза выше республиканского уровня), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 172,3%), у финансистов и страховщиков (индекс 144,4%). Меньше всего получали производители одежды (индекс 47,5% к республиканскому уровню), лесозаготовители (59,2%), почтовики и курьеры (59,9%).