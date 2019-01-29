«КуйбышевАзот» в 2018 году увеличил объём производства на 18,4%

Тольятти, Самарская область, , 13:57 — REGNUM Объём выработки товарной продукции «КуйбышевАзоте» в 2018 году увеличился на 18,4% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщает 29 января пресс-служба предприятия.

«Достигнута максимальная выработка практически по всем основным производимым продуктам — аммиаку, аммиачной селитре, карбамиду, азотной кислоте, капролактаму и сульфату аммония», — говорится в сообщении.

Такой рост позволил предприятию увеличить выручку 59,7 млрд рублей (+38,7% к 2017 году) и чистую прибыль до 7,1 млрд. рублей.

Также в минувшем году «КуйбышевАзот» завершил строительство новых и техническое перевооружение действующих производств. Предприятие ввело в эксплуатацию и достигло проектной мощности производства компактированного сульфата аммония. Был реализован целый комплекс мероприятий по модернизации производства капролактама, что позволило увеличить его мощность до 220 тыс. тонн. Всего на строительство и техническое перевооружение в прошлом году было направлено 6,4 млрд рублей, выполнен капитальный ремонт заводских объектов на сумму 2,1 млрд рублей. В бюджеты различных уровней в виде налогов и страховых взносов уплачено 3,1 млрд рублей.