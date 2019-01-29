Эксперт: неясно, что такое коррупционные обстоятельства непреодолимой силы

Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Пока в министерстве юстиции не привели конкретные примеры «обстоятельств непреодолимой силы», не дающих исполнять антикоррупционное законодательство, экспертам остается только догадываться, что же скрывается под этой интригующей формулировкой, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 января, старший преподаватель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Вандышева, комментируя инициативу Минюста не наказывать за коррупционные нарушения при определенных обстоятельствах.

Ранее предложение министерства юстиции было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Граждан могут освободить от ответственности, если нарушения было невозможно избежать «по объективным причинам» и если установленные антикоррупционные запреты не соблюдались «из-за обстоятельств непреодолимой силы».

«Используемые министерством формулировки не дают понять, что конкретно они имеют в виду. Возможно, они исследовали какие-то ситуации, но ничего об этом не рассказали. Анализ практических случаев, несомненно, украсил бы пояснительную записку. Как и объяснение, что именно будет считаться «объективными причинами».

Но пока мы можем только констатировать, что «обстоятельства непреодолимой силы» — это то, чего нельзя ни предвидеть, ни предотвратить. А коррупционные нарушения, как правило, носят умышленный характер, совершаются сознательно. Какая такая непреодолимая сила может помешать чиновнику, к примеру, опубликовать свою декларацию или сообщить об известном ему нарушении в правоохранительные органы, неясно.

В целом борьба с коррупцией в наших обстоятельствах гораздо больше зависит от правоприменительной практики, чем от формулировок законов. Формулировки можно уточнять до бесконечности, но по-настоящему нужны не корректировки, а системные меры», — отметила Елена Вандышева.