США травят Huawei за успехи на рынке смартфонов — эксперт

Москва, , 13:46 — REGNUM США перешли в активную стадию атаки против китайской компании Huawei. Американские власти официально обвинили Huawei и ее дочерние предприятия в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений. Травля китайской компании связана с ее успехами на рынке смартфонов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

«В 2018 году смартфоны Huawei обошли по продажам американскую компанию Apple. Фактически сейчас китайский гигант стоит на втором месте по мировым продажам телефонов после другой азиатской компании Samsung. Таким образом, Apple существенно проигрывает конкурентам, и в дальнейшем, если компания не совершит технологический прорыв и не сможет предложить рынку нечто новое, ее доля на мировом рынке продолжит сокращаться», — пояснила эксперт.

Неспроста рынок США напрочь закрыт для Huawei и других китайских производителей смартфонов. Однако пока улучшить качество своих телефонов Apple не удается, правительство США решило перейти к радикальным методам и использовать грубую силу.

«Правительство Китая не оставит этот инцидент без внимания. Это ситуация лишь обострит взаимоотношения между США и Китаем. Таким образом, возникают сомнения, удастся ли двум странам достигнуть торгового соглашения», — высказала свое мнение Кокорева.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство Reuters передавало, что Соединенные Штаты готовы выдвинуть обвинения в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. 28 января министерство юстиции США официально предъявило обвинения китайской компании Huawei в промышленном шпионаже.

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