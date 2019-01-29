Доля Московской биржи в Казахстанской фондовой бирже превысила 3%

Астана, , 13:49 — REGNUM Московская биржа (MOEX) довела свою долю акций Казахстанской фондовой бирже (KASE) до 3,32%, сообщает 29 января издание Informburo.

ПАО «Московская биржа» и АО «Казахстанская фондовая биржа» заключили сделку по приобретению 32 360 акций KASE. Московская биржа в дальнейшем планирует довести свою долю до 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2018 года Казахстанская фондовая биржа и Московская биржа заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. MOEX планирует потратить около 338 млн рублей на покупку 20% акций KASE.

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