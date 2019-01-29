«Орскнефтеоргсинтез» запустил производство гранулированной серы

Оренбург, , 13:26 — REGNUM Специалисты «Орскнефтеоргсинтеза» приступили к производству гранулированной серы в новом блоке Орского НПЗ. Номинальная мощность объекта составляет 60 тыс. тонн в год, сообщает 29 января пресс-служба предприятия.

Строительство блока, включающего производственные линии с узлом взвешивания и фасовки, холодным складом и зоной отгрузки, началось в апреле 2016 года. В реализации проекта приняли участие специалисты российских и иностранных компаний. Разработку и поставку технологического комплекса выполнила немецкая компания IPCO. Китайская компания Boshi поставила оборудование на секцию отгрузки, провела на предприятии пусконаладочные работы и обучение персонала.

Гранулированный продукт производится из жидкого полупродукта установки производства серы. На выходе после затвердевания получаются полусферические гранулы диаметром 2−4 мм. На конечном этапе взвешиваются и дозируются в мешки Big bag.

Отмечается, что гранулирование серы является новым процессом для Орского НПЗ. Ввод блока грануляции в эксплуатацию позволил предприятию получить товарный продукт, соответствующий государственному стандарту в наиболее удобной, экологически и экономически выгодной для хранения и транспортировки форме.

Читайте ранее в этом сюжете: На Орском НПЗ начата пусконаладка установки гидрокрекинга