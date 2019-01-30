Брексит как результат проигранной битвы за влияние на Европу

Лондон, , 03:10 — REGNUM Почему все-таки разгорелся ажиотаж по поводу Брексита? Основная причина в том, что Великобритания представляет себе будущее в рамках другого, не Европейского Союза, как утверждают эксперты. Так ли эта точка зрения справедлива, как кажется на первый взгляд, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Столкновение мотивов политических и финансовых, элитарных и обывательских предварило то действо, которое имело своим результатом Брексит. И если общественное мнение британцев обрабатывалось СМИ под девизом «гордости и независимости», унаследованных от славных предков (а значит «надо выходить из ЕС»), то оценки политической верхушки были значительно осторожнее. Великобритания буквально раскололась на два лагеря, о чем свидетельствуют и результаты голосования, которые дали минимальные преимущества сторонникам выхода из ЕС.

Британская элита, вероятно, хотела бы, как и встарь, получать максимальную выгоду из участия в европейских делах, минимизируя собственные вложения. Но чем дальше развивались события в послевоенной Европе, тем меньше ситуация развивалась в пользу англичан. Политическая фортуна улыбнулась Германии, что выражается теперь в ее положении центральной, наряду с Францией, державой ЕС, — а куда же теперь может податься Великобритания, когда мечты об управляемой с Острова Европе дали трещину?

Читайте статью Зачем Лондону Brexit, или Как Британия становится Украиной, а также другие статьи Александра Запольскиса, посвященные тенденциям международной политики.